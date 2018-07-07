Вячеслав и Татьяна Борисовы ведут активный образ жизни, держат себя в форме и подают хороший пример детям, прививая любовь к спорту с малых лет...

Семья капитана полиции Северного округа столицы активно болеет за сборную России на чемпионате мира по футболу FIFA-2018 и желает нашим футболистам победы.Инспектор Отдела по вопросам миграции ОМВД России по району Западное Дегунино капитан полиции Вячеслав Борисов вместе со своей женой Татьяной и двумя детьми активно болеют за наших футболистов и желают им победы.Вячеслав и Татьяна Борисовы ведут активный образ жизни, держат себя в форме и подают хороший пример детям, прививая любовь к спорту с малых лет. Вместе с женой, годовалой дочкой Анной и девятилетним сыном Тимофеем каждые выходные они проводят на природе, выходят на прогулки или поиграть в футбол. И возраст младшей дочери совсем не помеха. Анна в восторге от активных видов спорта и с удовольствием принимает участие в бросании мяча.Сотрудник ОМВД России по району Западное Дегунино вместе со своей семьёй от всей души поздравляют игроков сборной России с выходом в 1/4 главного футбольного турнира и желают успеха в предстоящем матче со сборной Хорватии.Пресс-служба УВД по САО8 (495) 601-03-29