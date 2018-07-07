Умение всегда держаться в тени и угождать руководству – вот главные качества, которые позволили Михаилу Суслову не только оставаться влиятельным деятелем в эпохи Сталина, Хрущева и Брежнева, но и получить негласное прозвище серого кардинала Кремля. Умело лавируя в бурной реке политических интриг, сын крестьянина фактически руководил несколькими министерствами и ведомствами, занимая при этом пост секретаря Центрального Комитета КПСС.

Умение всегда держаться в тени и угождать руководству – вот главныекачества, которые позволили Михаилу Суслову не только оставаться влиятельнымдеятелем в эпохи Сталина, Хрущева и Брежнева, но и получить негласное прозвищесерого кардинала Кремля. Умело лавируя в бурной реке политических интриг, сынкрестьянина фактически руководил несколькими министерствами и ведомствами, занимаяпри этом пост секретаря Центрального Комитета КПСС.ГЛАВНЫЙ ПО БЕДНЫМ И ГОЛОДНЫММихаил Суслов родился в Саратовской губернии в 1902 году.Его детство и юность прошли в годы правления последнего российского самодержца НиколаяII. Родители будущегопартийного деятеля были обычными крестьянами, а жизнь этого сословия в тевремена была тяжелой, бедной и не всегда сытой.Грянувшая в 17 году революция и свержение монархии оказали огромноевлияние на подростка: в 1918 году Миша Суслов вступил в ряды сельского Комитетабедноты. Вместе со своими одноклассниками он отбирал хлеб у богатых и отдавалего бедным – именно такая задача ставилась перед комитетами, специально организованнымив молодой стране Советов в условиях военного коммунизма.Деятельность этих организаций историки считают весьма неоднозначной.С одной стороны, Комитеты бедноты пытались не допустить голода среди беднейшейпрослойки населения, с другой – их грубый и зачастую жестокий стиль работы вызвалмассовые протесты крестьян по всей стране.КОММУНИСТ ОТ МАРКСАПартийная карьера товарища Суслова удивляет: вроде бы партиятолько-только образовалась, а Михаил Андреевич поднимался по ее лестнице сумопомрачительной скоростью. В 1920 году Суслов вступил в комсомол, в 1921-м –в партию. Спустя три года он уже учился Московском институте народногохозяйства имени Плеханова, в 1929-м поступил в аспирантуру Института экономикиКоммунистической Академии.В начале 30-х годов молодой коммунист служит в аппаратеЦентральной контрольной комиссии ВКП(б) и в Комиссии советского контроля приСовете Народных Комиссаров. Параллельно Суслов продолжает учиться, как завещалЛенин. Труды вождей мирового пролетариата он тщательно изучает в Экономическоминституте Красной профессуры. Во время Великой Отечественной войны партиядоверила своему сыну организацию партизанского движения в оккупированномфашистами Ставропольском крае.А после войны Суслов попадает в высшие эшелоны власти ислучилось это не без его всеобъемлющих знаний трудов классиковмарксизма-ленинизма. Читая их произведения, он составил огромную картотекувысказываний авторов по экономическим вопросам. И однажды Сталину срочнопотребовалась цитата Ленина по какому-то очень специфическому экономическомувопросу.Секретарь вождя Лев Мехлис вспомнил о Суслове, с которымвместе учился в Институте красной профессуры. Михаил Андреевич быстро нашел всвоей картотеке подходящее высказывание Ленина. Такая оперативность впечатлилаСталина, и с этого момента началось возвышение Михаила Суслова.35 ЛЕТ ОДИНОЧЕСТВАС 1947 по 1982 годы Михаил Суслов занимал должностьсекретаря ЦК КПСС. Он провел без малого 35 лет на посту, который, по сути, неявляется высшим в государстве, но за это время по инициативе именно Суслова в СССРпроизошли глобальные изменения.Прежде всего, они касались партийной работы и дисциплины.Суслов придерживался ортодоксально-марксистских взглядов, стараясь сохранитьстабильность, не прибегая к крайностям, однако настойчиво подавлялидеологических противников.Имя Сталина после разоблачения культа личности на ХХ съездепартии, в СССР практически не упоминалось. И это негласное правило утвердил именноСуслов. Вождя всех народов разрешено было вспоминать исключительно в военныхмемуарах и фильмах высокой художественной ценности. Понятно, что эту ценностьопределяли в Кремле и Суслов при этом был одним из главных цензоров иредакторов.Современники утверждают, что Суслов в годы своего нахожденияво власти фактически руководил молодежными и общественными организациями, Министерствомкультуры, Государственным комитетом по делам издательств, полиграфии и книжнойторговли, Госкомитетом по кинематографии, Гостелерадио, печатью, цензурой,связями КПСС с зарубежными коммунистическими партиями.Сколько театральных постановок, фильмов и книг окоммунистах, их подвигах и повседневной работе появилось в эти годы – не счесть!Сам Суслов, к слову сказать, своей заслугой почитал введение во всех вузахстраны предмета, который доводил некоторых студентов до помрачения рассудка -научного коммунизма.Журнал Life:Михаил Суслов – истинный советский ариец. Характернордический, стойкий. В личной жизни аскетичен. Беспощаден к врагам СССР.При такой шутливой оценке журналистов популярного американскогоиздания, Суслов был крайне популярен в Советском Союзе. Историки нашли в архивахпротокол допроса младшего лейтенанта Виктора Ильина, покушавшегося в 1969 годуна тогдашнего генсека Леонида Брежнева. Допрашивал военного лично председательКГБ Юрий Андропов. На вопрос о том, кого он видит на месте генеральногосекретаря ЦК КПСС, Ильин ответил: "На данный момент люди считают наиболеевыдающейся личностью в партии Суслова".КАРДИНАЛ БЕЗ МАНТИИ И ТРОНАНесмотря на высокий пост и полагающиеся партийнойноменклатуре привилегии, в личной жизни и быту Суслов был более чем скромен,даже аскетичен. В этом Суслов чем-то был похож на Сталина. Его равнодушие кматериальным благам стало притчей во языцех среди высокопоставленных партийныхи советских чиновников.Михаил Суслов несколько лет ходил в одном и том же пальто, постаринке носил калоши. Входя в здание ЦК на Старой площади, можно было сразуузнать – на работе он или нет. Если под вешалкой в гардеробе аккуратно стоят калоши,значит Суслов в своем кабинете.Секретарь ЦК КПСС был пунктуален до педантизма. На работуприходил в 8 часов 59 минут, а уходил в 17 часов 59 минут. После зарубежныхпоездок сдавал оставшуюся валюту в партийную кассу. Суслов не имел роскошнойдачи (а по рангу – мог бы), не устраивал богатых приемов и не поощрял кумовствасреди коллег. Главный идеолог страны не принимал подношений и четкоразграничивал личную и государственную собственность.Сейчас трудно судить – был ли такой стиль жизни лишь демонстрациейблизости к народу или идущим от сердца. Истории про пресловутое золото партиидо сих пор, нет-нет, да всплывают в прессе. Вероятно, свои самые страшные тайныМихаил Суслов унес с собой в могилу.Умер он тихо в возрасте 79 лет, незадолго до смерти почувствовалнедомогание и боль в руке. Врачи диагностировали проблемы с сердцем, но Сусловне поверил им, заявив, что у него просто болят сухожилия. 25 января 1982 годаего сердце остановилось.Похоронили Суслова у Кремлевской стены с такими почестями,которых страна не знала со времен смерти Сталина. Середину 80-х в народеназвали эпохой или пятилеткой пышных похорон: из жизни ушли сразу тригенеральных секретаря – Леонид Брежнев, Юрий Андропов и Константин Черненко, атакже знаковые и влиятельные партийные фигуры – члены Политбюро Косыгин, Пельше,Устинов и Рашидов. Был в этой славной когорте почивших в бозе коммунистов исерый кардинал Кремля Михаил Андреевич Суслов.