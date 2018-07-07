Умение всегда держаться в тени и угождать руководству – вот главные
качества, которые позволили Михаилу Суслову не только оставаться влиятельным
деятелем в эпохи Сталина, Хрущева и Брежнева, но и получить негласное прозвище
серого кардинала Кремля. Умело лавируя в бурной реке политических интриг, сын
крестьянина фактически руководил несколькими министерствами и ведомствами, занимая
при этом пост секретаря Центрального Комитета КПСС.
Умение всегда держаться в тени и угождать руководству – вот главные
качества, которые позволили Михаилу Суслову не только оставаться влиятельным
деятелем в эпохи Сталина, Хрущева и Брежнева, но и получить негласное прозвище
серого кардинала Кремля. Умело лавируя в бурной реке политических интриг, сын
крестьянина фактически руководил несколькими министерствами и ведомствами, занимая
при этом пост секретаря Центрального Комитета КПСС.
ГЛАВНЫЙ ПО БЕДНЫМ И ГОЛОДНЫМ
Михаил Суслов родился в Саратовской губернии в 1902 году.
Его детство и юность прошли в годы правления последнего российского самодержца Николая
II. Родители будущего
партийного деятеля были обычными крестьянами, а жизнь этого сословия в те
времена была тяжелой, бедной и не всегда сытой.
Грянувшая в 17 году революция и свержение монархии оказали огромное
влияние на подростка: в 1918 году Миша Суслов вступил в ряды сельского Комитета
бедноты. Вместе со своими одноклассниками он отбирал хлеб у богатых и отдавал
его бедным – именно такая задача ставилась перед комитетами, специально организованными
в молодой стране Советов в условиях военного коммунизма.
Деятельность этих организаций историки считают весьма неоднозначной.
С одной стороны, Комитеты бедноты пытались не допустить голода среди беднейшей
прослойки населения, с другой – их грубый и зачастую жестокий стиль работы вызвал
массовые протесты крестьян по всей стране.
КОММУНИСТ ОТ МАРКСА
Партийная карьера товарища Суслова удивляет: вроде бы партия
только-только образовалась, а Михаил Андреевич поднимался по ее лестнице с
умопомрачительной скоростью. В 1920 году Суслов вступил в комсомол, в 1921-м –
в партию. Спустя три года он уже учился Московском институте народного
хозяйства имени Плеханова, в 1929-м поступил в аспирантуру Института экономики
Коммунистической Академии.
В начале 30-х годов молодой коммунист служит в аппарате
Центральной контрольной комиссии ВКП(б) и в Комиссии советского контроля при
Совете Народных Комиссаров. Параллельно Суслов продолжает учиться, как завещал
Ленин. Труды вождей мирового пролетариата он тщательно изучает в Экономическом
институте Красной профессуры. Во время Великой Отечественной войны партия
доверила своему сыну организацию партизанского движения в оккупированном
фашистами Ставропольском крае.
А после войны Суслов попадает в высшие эшелоны власти и
случилось это не без его всеобъемлющих знаний трудов классиков
марксизма-ленинизма. Читая их произведения, он составил огромную картотеку
высказываний авторов по экономическим вопросам. И однажды Сталину срочно
потребовалась цитата Ленина по какому-то очень специфическому экономическому
вопросу.
Секретарь вождя Лев Мехлис вспомнил о Суслове, с которым
вместе учился в Институте красной профессуры. Михаил Андреевич быстро нашел в
своей картотеке подходящее высказывание Ленина. Такая оперативность впечатлила
Сталина, и с этого момента началось возвышение Михаила Суслова.
35 ЛЕТ ОДИНОЧЕСТВА
С 1947 по 1982 годы Михаил Суслов занимал должность
секретаря ЦК КПСС. Он провел без малого 35 лет на посту, который, по сути, не
является высшим в государстве, но за это время по инициативе именно Суслова в СССР
произошли глобальные изменения.
Прежде всего, они касались партийной работы и дисциплины.
Суслов придерживался ортодоксально-марксистских взглядов, стараясь сохранить
стабильность, не прибегая к крайностям, однако настойчиво подавлял
идеологических противников.
Имя Сталина после разоблачения культа личности на ХХ съезде
партии, в СССР практически не упоминалось. И это негласное правило утвердил именно
Суслов. Вождя всех народов разрешено было вспоминать исключительно в военных
мемуарах и фильмах высокой художественной ценности. Понятно, что эту ценность
определяли в Кремле и Суслов при этом был одним из главных цензоров и
редакторов.
Современники утверждают, что Суслов в годы своего нахождения
во власти фактически руководил молодежными и общественными организациями, Министерством
культуры, Государственным комитетом по делам издательств, полиграфии и книжной
торговли, Госкомитетом по кинематографии, Гостелерадио, печатью, цензурой,
связями КПСС с зарубежными коммунистическими партиями.
Сколько театральных постановок, фильмов и книг о
коммунистах, их подвигах и повседневной работе появилось в эти годы – не счесть!
Сам Суслов, к слову сказать, своей заслугой почитал введение во всех вузах
страны предмета, который доводил некоторых студентов до помрачения рассудка -
научного коммунизма.
Журнал Life:
Михаил Суслов – истинный советский ариец. Характер
нордический, стойкий. В личной жизни аскетичен. Беспощаден к врагам СССР.
При такой шутливой оценке журналистов популярного американского
издания, Суслов был крайне популярен в Советском Союзе. Историки нашли в архивах
протокол допроса младшего лейтенанта Виктора Ильина, покушавшегося в 1969 году
на тогдашнего генсека Леонида Брежнева. Допрашивал военного лично председатель
КГБ Юрий Андропов. На вопрос о том, кого он видит на месте генерального
секретаря ЦК КПСС, Ильин ответил: "На данный момент люди считают наиболее
выдающейся личностью в партии Суслова".
КАРДИНАЛ БЕЗ МАНТИИ И ТРОНА
Несмотря на высокий пост и полагающиеся партийной
номенклатуре привилегии, в личной жизни и быту Суслов был более чем скромен,
даже аскетичен. В этом Суслов чем-то был похож на Сталина. Его равнодушие к
материальным благам стало притчей во языцех среди высокопоставленных партийных
и советских чиновников.
Михаил Суслов несколько лет ходил в одном и том же пальто, по
старинке носил калоши. Входя в здание ЦК на Старой площади, можно было сразу
узнать – на работе он или нет. Если под вешалкой в гардеробе аккуратно стоят калоши,
значит Суслов в своем кабинете.
Секретарь ЦК КПСС был пунктуален до педантизма. На работу
приходил в 8 часов 59 минут, а уходил в 17 часов 59 минут. После зарубежных
поездок сдавал оставшуюся валюту в партийную кассу. Суслов не имел роскошной
дачи (а по рангу – мог бы), не устраивал богатых приемов и не поощрял кумовства
среди коллег. Главный идеолог страны не принимал подношений и четко
разграничивал личную и государственную собственность.
Сейчас трудно судить – был ли такой стиль жизни лишь демонстрацией
близости к народу или идущим от сердца. Истории про пресловутое золото партии
до сих пор, нет-нет, да всплывают в прессе. Вероятно, свои самые страшные тайны
Михаил Суслов унес с собой в могилу.
Умер он тихо в возрасте 79 лет, незадолго до смерти почувствовал
недомогание и боль в руке. Врачи диагностировали проблемы с сердцем, но Суслов
не поверил им, заявив, что у него просто болят сухожилия. 25 января 1982 года
его сердце остановилось.
Похоронили Суслова у Кремлевской стены с такими почестями,
которых страна не знала со времен смерти Сталина. Середину 80-х в народе
назвали эпохой или пятилеткой пышных похорон: из жизни ушли сразу три
генеральных секретаря – Леонид Брежнев, Юрий Андропов и Константин Черненко, а
также знаковые и влиятельные партийные фигуры – члены Политбюро Косыгин, Пельше,
Устинов и Рашидов. Был в этой славной когорте почивших в бозе коммунистов и
серый кардинал Кремля Михаил Андреевич Суслов.