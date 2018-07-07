Сергей и Анна Одуваловы в свободное от службы время любят погонять мяч вместе с очаровательными дочками Миленой и Аленой.

Для каждого полицейского семья олицетворяет собой надежный тыл, поддержку и опору. Это место, куда сотрудник возвращается после службы, а нередко – дежурств и командировок.Майор полиции Сергей и прапорщик полиции Анна Одуваловы проходят службу в Отделении МВД России по Гороховецкому району. Несмотря на напряженные будни, старшему оперуполномоченному уголовного розыска и следователю следственного отделения всегда удается найти время, чтобы непременно с пользой провести его вместе с очаровательными дочками двенадцатилетней Миленой и трехлетней Аленой. А в приоритете у полицейской семьи – спорт. Сергей и Анна любят дружно погонять футбольный мяч – на стадионе недалеко от дома или во время отдыха на природе.Девчонки в восторге от активного отдыха, а родители рады любую свободную минуту провести с любимыми дочками. А когда еще и совмещаешь приятное с полезным – вдвойне здорово!