Из-за экономического кризиса в стране и неспокойной
политической обстановки поставщики из соседних стран отказываются сотрудничать
с Тунисом. Например, товарооборот с Ливией снизился
в несколько раз.
Из-за экономического кризиса в стране и неспокойной
политической обстановки поставщики из соседних стран отказываются сотрудничать
с Тунисом. Например, товарооборот с Ливией снизился
в несколько раз.
После революции в 2011 году власть в государстве
радикальные исламисты, стиль управления которых зачастую близок к террору.
Весной 2018 года в стране впервые прошли выборы на уровне муниципалитетов,
однако это ничего не поменяло в расстановке сил. В связи с этим существенно
ухудшились отношения с соседними
государствами. Та же Ливия в два раза меньше товаров. При
этом еще недавно власти Туниса амбициозно прогнозировали рост экономических
отношений с Триполи.
Что касается экспорта с другими соседями, то за
последние пять лет он более чем
на 20%. И продолжает падать. Многие эксперты, в частности политолог, преподаватель ВШЭ Григорий Лукьянов,
связывают это с революцией 2011 года и неоднократной сменой политического
режима. Когда очередной президент республики уходил в отставку, его место
занимал не избранник народа, а ставленник Запада. В силу этих особенностей в стране до сих пор нет четкого политического курса.
Раньше власти Туниса регулярно у Международного
валютного фонда, однако никаких доходов и резервов в стране не существовало. Теперь в МВФ отказываются сотрудничать с
властями государства и даже
намеченную на июнь встречу. В целом с займами у иностранных кредиторов у
страны большие .
Тунис находится в черном списке FATF
за отмывание нелегальных денег и финансирование террористических организаций.
Если правительству в ближайшее время не удастся
получить кредит, экономика страны рухнет. Уже сегодня в государстве высокий
уровень безработицы, что приводит к недовольству со стороны населения. Люди
выходят на улицы с требованиями отставки очередного правительства. Количество
радикально настроенных группировок растет.
На фоне волнений и недовольств все больше граждан
Туниса увлекаются идеологией террористических организаций. Это, по мнению руководителя
Центра арабских и исламских исследований в Институте Востоковедения РАН Василия
Кузнецова, делает страну одним из главных поставщиков радикалов на Ближний
Восток.
Безусловно, именно подобные тенденции и сделали из
Туниса страну-изгоя. Западные политики и инвесторы отказываются сотрудничать с
государством, в котором внутренняя обстановка настолько неспокойна. Даже
ближайшие соседи, в частности Ливия, отворачиваются от Туниса. Если подобная
изоляция продолжится, экономический кризис окончательно разрушит страну
изнутри, полагают эксперты.