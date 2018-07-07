Из-за экономического кризиса в стране и неспокойной политической обстановки поставщики из соседних стран отказываются сотрудничать с Тунисом. Например, товарооборот с Ливией снизился в несколько раз.

Из-за экономического кризиса в стране и неспокойнойполитической обстановки поставщики из соседних стран отказываются сотрудничатьс Тунисом. Например, товарооборот с Ливией снизилсяв несколько раз.После революции в 2011 году власть в государстверадикальные исламисты, стиль управления которых зачастую близок к террору.Весной 2018 года в стране впервые прошли выборы на уровне муниципалитетов,однако это ничего не поменяло в расстановке сил. В связи с этим существенноухудшились отношения с соседнимигосударствами. Та же Ливия в два раза меньше товаров. Приэтом еще недавно власти Туниса амбициозно прогнозировали рост экономическихотношений с Триполи.Что касается экспорта с другими соседями, то запоследние пять лет он более чемна 20%. И продолжает падать. Многие эксперты, в частности политолог, преподаватель ВШЭ Григорий Лукьянов,связывают это с революцией 2011 года и неоднократной сменой политическогорежима. Когда очередной президент республики уходил в отставку, его местозанимал не избранник народа, а ставленник Запада. В силу этих особенностей в стране до сих пор нет четкого политического курса.Раньше власти Туниса регулярно у Международноговалютного фонда, однако никаких доходов и резервов в стране не существовало. Теперь в МВФ отказываются сотрудничать свластями государства и даженамеченную на июнь встречу. В целом с займами у иностранных кредиторов устраны большие .Тунис находится в черном списке FATFза отмывание нелегальных денег и финансирование террористических организаций.Если правительству в ближайшее время не удастсяполучить кредит, экономика страны рухнет. Уже сегодня в государстве высокийуровень безработицы, что приводит к недовольству со стороны населения. Людивыходят на улицы с требованиями отставки очередного правительства. Количестворадикально настроенных группировок растет.На фоне волнений и недовольств все больше гражданТуниса увлекаются идеологией террористических организаций. Это, по мнению руководителяЦентра арабских и исламских исследований в Институте Востоковедения РАН ВасилияКузнецова, делает страну одним из главных поставщиков радикалов на БлижнийВосток.Безусловно, именно подобные тенденции и сделали изТуниса страну-изгоя. Западные политики и инвесторы отказываются сотрудничать сгосударством, в котором внутренняя обстановка настолько неспокойна. Дажеближайшие соседи, в частности Ливия, отворачиваются от Туниса. Если подобнаяизоляция продолжится, экономический кризис окончательно разрушит странуизнутри, полагают эксперты.