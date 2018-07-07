На третьем в сезоне турнире теннисного Большого шлема – английском Уимблдоне, - в субботу, 7 июля, завершаются матчи третьего круга. Первой из россиян на корты вышла Дарья Касаткина, которая уверенно победила австралийку Эшли Барти.

На третьем в сезоне турнире теннисного "Большого шлема" – английском Уимблдоне, — в субботу, 7 июля, завершаются матчи третьего круга. Первой из россиян на корты вышла Дарья Касаткина, которая уверенно победила австралийку Эшли Барти.Это была встреча двух "сеяных" теннисисток: у нашей спортсменки 14-й номер "посева", а у Барти – 17-й. Все это предполагало упорную борьбу, но таковой был отмечен только первый сет, выигранный Касаткиной со счетом 7:5. Во второй партии Барти не доставила Дарье проблем, проиграв 3:6.