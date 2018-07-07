Уличные художники в Казани приступили к работе над портретом капитана сборной Хорватии Луки Модрича. Рисунок появится у отеля Рамада, рядом с изображением аргентинца Лионеля Месси. Сообщается, что граффитисты уже приступили к работе и планируют закончить портрет к началу четвертьфинального матча чемпионата мира Россия — Хорватия.

Уличные художники в Казани приступили к работе над портретом капитана сборной Хорватии Луки Модрича. Рисунок появится у отеля "Рамада", рядом с изображением аргентинца Лионеля Месси. Сообщается, что граффитисты уже приступили к работе и планируют закончить портрет к началу четвертьфинального матча чемпионата мира Россия — Хорватия.Ранее в Казани художники рисовали портреты Криштиану Роналду (сборная Португалии вылетела в 1/8 финала), Лионеля Месси (аргентинцы также покинули турнир на стадии 1/8 финала) и Неймара (команда Бразилии поехала домой после четвертьфинала)."Не повезло сборной Португалии с Роналду, не повезло Месси и сборной Аргентины, не повезло сборной Бразилии с Неймаром. Поэтому сегодня, желая победы сборной России по футболу, мы начинаем рисовать капитана сборной Хорватии Модрича, — сказал мэр Казани Ильсур Метшин, которого цитирует издание " БИЗНЕС Online". — Надеемся, эта традиция продолжится и наша сборная обязательно победит".Встреча сборных России и Хорватии пройдет 7 июля в Сочи, начало – в 21:00 мск.