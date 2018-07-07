Известный американский баскетболист Тайлер Ханикатт, который провел два сезона в подмосковной клубе Химки, был застрелен полицейскими у себя на родине в штате Калифорния. На странное поведения сына пожаловалась мать Ханикатта, которая и вызвала полицию.

Известный американский баскетболист Тайлер Ханикатт, который провел два сезона в подмосковной клубе "Химки", был застрелен полицейскими у себя на родине в штате Калифорния. На странное поведения сына пожаловалась мать Ханикатта, которая и вызвала полицию.Когда копы прибыли к дому спортсмена, по ним и их машинам был открыт огонь, сообщает РИА Новости. Правоохранители были вынуждены ответить и в ходе перестрелки Ханикатт был убит. Пока полиция не дает комментариев по поводу инцидента и также неясно, что случилось с экс-баскетболистом, был ли он пьян или под воздействием наркотиков.Ханикатт выступал "Химки" в сезонах 2015-2016 и 2017-2018 гг., его контракт с подмосковной командой истек весной этого года и игрок стал свободным агентом.