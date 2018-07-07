Ксения Собчак похвасталась, что успела первой взять интервью у попавшей в скандал жены Александра Кержакова Миланы. Однако оказалось, что до светской львицы поговорить с обиженной женщиной успели несколько изданий. При чем они значительно опередили Собчак.

Ксения Собчак похвасталась, что успела первой взять интервью у попавшей в скандал жены Александра Кержакова Миланы. Однако оказалось, что до светской львицы поговорить с обиженной женщиной успели несколько изданий. При чем они значительно опередили Собчак."То,как люди ведут себя во время развода-важнейший показатель их моральных качеств,благородства и достоинства. Как говорится,если бы можно было вначале развестись а потом жениться,все было бы иначе в мире. Примеров "грязных" разводов с публичным выяснением отношений становится все больше и больше,увы", – написала на своей странице в Instagram Ксения (орфография и пунктуация авторов здесь и далее сохранены – прим. ред.).Далее Собчак рассказала, что лично встретилась с Миланой Кержаковой, чтобы обсудить разразившийся скандал. "Я постаралась быть максимально беспристрастной. Шлю лучи поддержки Милане,и надеюсь она найдет выход из трудной ситуации в которую сама себя поставила. Сил и терпения", – продолжила журналистка.В конце поста Ксения отметила, что беседа была эксклюзивной. "Первое интервью читайте на сайте Lofficiel", – подчеркнула она.Однако коллеги Собчак были удивлены ее заявлению. Пост светской львицы прокомментировал сайт Super. "Первое, после нашего! Отличный результат, Ксения", – написали журналистке представители издания-конкурента.В интервью Ксения Собчак сделала упор на наркотическую зависимость жены Кержакова и поведение самого футболиста. Действительно, ранее на эти же темы другие СМИ беседовали с Миланой и девушка все подробно рассказывала о свой жизни, общении с ребенком, а также о причинах скандала. Пользователи Сети сочли, что Собчак "проворонила" сенсацию и села в лужу, пытаясь догнать конкурентов.28 июня жена Александра Кержакова Милана объявила, что муж отобрал у нее их общего сына Артемия. По словам заплаканной девушки, спортсмен буквально похитил мальчика и с тех пор не дает матери видеться с ним. Позже Милана созналась, что оклеветала супруга, так как проходит курс лечения от наркозависимости.