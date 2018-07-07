Уточняются все обстоятельства произошедшего, принимаются меры к розыску и задержанию автомобиля, в который сел мужчина...

В полицию поступило сообщение, о том, что в медицинское учреждение обратился гражданин Великобритании.По его словам около 3.30 утра он сел в автомобиль такси, где неизвестные предложили ему кофе. После употребления напитка он потерял сознание, а проснувшись, обнаружил отсутствие личных вещей.Полицией по результатам проверки по данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 158 УК РФ «Кража».В целях раскрытия данного преступления организовано проведение необходимого комплекса оперативно-розыскных мероприятий. Уточняются все обстоятельства произошедшего, принимаются меры к розыску и задержанию автомобиля, в который сел мужчина, и лиц, находившихся в траснпортном средстве.Пресс-служба ГУ МВД России по г. Москве