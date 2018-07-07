Футбольное безумие в России продолжается. Пока мужчины повально отращивают усы надежды, пытаясь поддержать главного тренера Станислава Черчесова, а новости захватили трио в кокошниках, певец Дмитрий Маликов решил пойти дальше. В случае победы наших футболистов он готов отказаться от самого дорогого – своих фирменных волос.

Футбольное безумие в России продолжается. Пока мужчины повально отращивают "усы надежды", пытаясь поддержать главного тренера Станислава Черчесова, а "трио в кокошниках", певец Дмитрий Маликов решил пойти дальше. В случае победы наших футболистов он готов отказаться от самого дорогого – своих фирменных волос.Обещание состричь волосы он дал 6 июля во время прямого эфира программы "Чемпионат без купюр" на "Матч ТВ". Ведущий Артем Нечаев поинтересовался у Маликова, нет ли у него желания написать песню о Черчесове в случае победы на чемпионате мира. На это он ответил, что готов на многое.Вслед за этим Нечаев в шутку предложил Маликову сменить привычный имидж и постричься. Певец согласился. Теперь, если Артем Дзюба и компания преподнесут новый сюрприз и выйдут в полуфинал, то артисту придется отрезать свои знаменитые локоны.Тем временем супермодель Наталья Водянова опубликовала совместное фото с Ириной Шейк и Наташей Поли, где девушки обнажились в поддержку национальной сборной. "Угадайте какое желание загадала",– написала она.Фолловеры отозвались на фото хвалебными комментариями. "Самые лучшие в Мире!", "Лучшее фото к ЧМ ever!", "Отличная фотография", "Очень красивые. Натуральная красота", "Красотки!;– написали они.