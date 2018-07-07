Второй взрыв произошел в столице Сомали — городе Могадишо. Идет вооруженный захват штаб-квартиры МВД, сообщают очевидцы.

Второй за сутки взрыв прогремел в сомалийской столице, сообщается в Twitter независимого издания Garowe Online.Со ссылкой на очевидцев, добавляется, что в штаб-квартиру министерства внутренних дел страны, предположительно, ворвались вооруженные люди."Поступают сообщения о том, что вооруженные люди ворвались в здание штаб-квартиры министерства внутренних дел", — говорится в сообщении. В нем уточняется, что второй взрыв прогремел в том же районе, что и утром.Ранее сообщалось, что мощный взрыв произошел у контрольно-пропускного пункта в центре Могадишо. Очевидцы сообщали о стрельбе в этом районе."Мощный взрыв произошел у КПП на перекрестке Сайидка, стрельба продолжается", — сообщил Garowe Online.Вооруженные столкновения в восточно-африканской республике продолжаются не первый год. В результате гражданской войны и деятельности сепаратистов государство на долгое время фактически прекратило свое существование и распалось на множество областей и провинций. В 2012 году Конституционной Ассамблеей в Могадишо была принята временная конституция, определяющая Сомали как федерацию.