До матча между сборными России и Хорватии остаются считанные часы. У подопечных Станислава Черчесова есть все шансы, чтобы выйти в полуфинал мирового первенства. Всю неделю эксперты и простые любители футбола обсуждали предстоящий матч, делали ставки и предсказывали исход игры. Были и те, кто умудрился найти в матче скрытый смысл, выстроив на его основе целую теорию заговора.

До матча между сборными России и Хорватии остаются считанные часы. У подопечных Станислава Черчесова есть все шансы, чтобы выйти вполуфинал мирового первенства. Всю неделю эксперты и простые любители футболаобсуждали предстоящий матч, делали ставки и предсказывали исход игры. Были ите, кто умудрился найти в матче скрытый смысл,выстроив на его основе целую теорию заговора.Началось все с сообщений об урегулировании двумяроссийскими банками – Сбербанком и ВТБ – долга компании Agrokor, котораяявляется крупнейшим хорватским продуктовым ритейлером. Корпорация задолжалаболее пяти миллиардов евро, среди кредиторов были и два российских кредитныхучреждения: Сбербанку "Агрокор" был должен 1,1 миллиарда евро, а ВТБ– 300 миллионов.По информации газеты , в минувшую средув столице Хорватии Загребе состоялись слушания по поводу банкротства Agrokor, атакже был разработан план спасения компании. По итогам переговоров было приняторешение разделить ритейлера между кредиторами, в том числе двумя российскимибанками. В итоге за урегулирование долгаСбербанк и ВТБ получат 46% акций "Агрокор". Первый станет владетьдолей 39%, второй – семь.Интерес российских кредитных учреждений понятен: продуктовыйритейлер – одна из крупнейших компаний в Хорватии. Только за 2015 год выручкагруппы составила 6,6 миллиарда евро. Консолидировав почти половину акций в своихруках, наши банки при грамотном менеджменте и правильно выстроенной стратегииразвития смогут получать хорошие доходы от деятельности ритейлера.Казалось бы, типичная коммерческая сделка. Но только не втот момент, когда, по иронии судьбы, до важнейшего матча между сборными двухстран остается несколько дней. Мгновенно в Сети начали появляться двусмысленныесообщения, намекающие на связь делового соглашения с предстоящей игрой.Особенно отличились пользователи Twitter."Россия реструктурировала долг крупнейшей хорватской компании"Agrokor" перед Сбербанком и ВТБ на 1,4 млрд.$." Хотелось бы в связис этим поздравить россиян с выходом в полуфинал! (здесь и далее орфография ипунктуация автора сохранены. – Прим.Ред.)", – написала пользователь сником Тетя Роза. "Совпадение?" – вопрошает в свою очередь НикитаИсаев.Некоторые сделали собственный прогноз по финальному счету натабло. "Накануне матча Россия-Хорватия реструктурирован долг крупнейшейхорватской компании – Agrokor... Мой прогноз 3-1 в пользу сборной России",– написал PfaffelHurfer. "Я конечно ни на что не намекаю, но теперьинтересно посмотреть на результаты матча...", – включается в обсуждениетемы комментатор с ником пыльная соня.Букмекеры между тем строят свои прогнозы, и не на основании теорий заговора, а на объективных показателях каждой из команд.Большинство из них отдают предпочтение команде Хорватии с коэффециентами напобеду от 2.20 до 2.25. Фаворитом называет наших соперников и футбольныйэксперт BBC Sport Марк, который предсказывает хоть и с минимальным счетом, новсе же победу подопечных Златко Ладича.А вот у кота Постера из Тамбова другое мнение. Предсказавшийисход матча с Испанией домашний питомец без колебаний выбрал команду России,съев лакомство под флажком нашей страны.В любом случае, болеем за наших футболистов, надеемся иверим в победу. А всевозможные теории заговора воспринимаем с юмором. Почитали,улыбнулись и пошли дальше. "Боже вас сохрани – не читайте до обедасоветских газет", – говорил незабвенный профессор Преображенский.