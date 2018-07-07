До матча между сборными России и Хорватии остаются считанные часы. У подопечных Станислава Черчесова есть все шансы, чтобы выйти в
полуфинал мирового первенства. Всю неделю эксперты и простые любители футбола
обсуждали предстоящий матч, делали ставки и предсказывали исход игры. Были и
те, кто умудрился найти в матче скрытый смысл,
выстроив на его основе целую теорию заговора.
До матча между сборными России и Хорватии остаются считанные часы. У подопечных Станислава Черчесова есть все шансы, чтобы выйти в
полуфинал мирового первенства. Всю неделю эксперты и простые любители футбола
обсуждали предстоящий матч, делали ставки и предсказывали исход игры. Были и
те, кто умудрился найти в матче скрытый смысл,
выстроив на его основе целую теорию заговора.
Началось все с сообщений об урегулировании двумя
российскими банками – Сбербанком и ВТБ – долга компании Agrokor, которая
является крупнейшим хорватским продуктовым ритейлером. Корпорация задолжала
более пяти миллиардов евро, среди кредиторов были и два российских кредитных
учреждения: Сбербанку "Агрокор" был должен 1,1 миллиарда евро, а ВТБ
– 300 миллионов.
По информации газеты , в минувшую среду
в столице Хорватии Загребе состоялись слушания по поводу банкротства Agrokor, а
также был разработан план спасения компании. По итогам переговоров было принято
решение разделить ритейлера между кредиторами, в том числе двумя российскими
банками. В итоге за урегулирование долга
Сбербанк и ВТБ получат 46% акций "Агрокор". Первый станет владеть
долей 39%, второй – семь.
Интерес российских кредитных учреждений понятен: продуктовый
ритейлер – одна из крупнейших компаний в Хорватии. Только за 2015 год выручка
группы составила 6,6 миллиарда евро. Консолидировав почти половину акций в своих
руках, наши банки при грамотном менеджменте и правильно выстроенной стратегии
развития смогут получать хорошие доходы от деятельности ритейлера.
Казалось бы, типичная коммерческая сделка. Но только не в
тот момент, когда, по иронии судьбы, до важнейшего матча между сборными двух
стран остается несколько дней. Мгновенно в Сети начали появляться двусмысленные
сообщения, намекающие на связь делового соглашения с предстоящей игрой.
Особенно отличились пользователи Twitter.
"Россия реструктурировала долг крупнейшей хорватской компании
"Agrokor" перед Сбербанком и ВТБ на 1,4 млрд.$." Хотелось бы в связи
с этим поздравить россиян с выходом в полуфинал! (здесь и далее орфография и
пунктуация автора сохранены. – Прим.Ред.)", – написала пользователь с
ником Тетя Роза. "Совпадение?" – вопрошает в свою очередь Никита
Исаев.
Некоторые сделали собственный прогноз по финальному счету на
табло. "Накануне матча Россия-Хорватия реструктурирован долг крупнейшей
хорватской компании – Agrokor... Мой прогноз 3-1 в пользу сборной России",
– написал PfaffelHurfer. "Я конечно ни на что не намекаю, но теперь
интересно посмотреть на результаты матча...", – включается в обсуждение
темы комментатор с ником пыльная соня.
Букмекеры между тем строят свои прогнозы, и не на основании теорий заговора, а на объективных показателях каждой из команд.
Большинство из них отдают предпочтение команде Хорватии с коэффециентами на
победу от 2.20 до 2.25. Фаворитом называет наших соперников и футбольный
эксперт BBC Sport Марк, который предсказывает хоть и с минимальным счетом, но
все же победу подопечных Златко Ладича.
А вот у кота Постера из Тамбова другое мнение. Предсказавший
исход матча с Испанией домашний питомец без колебаний выбрал команду России,
съев лакомство под флажком нашей страны.
В любом случае, болеем за наших футболистов, надеемся и
верим в победу. А всевозможные теории заговора воспринимаем с юмором. Почитали,
улыбнулись и пошли дальше. "Боже вас сохрани – не читайте до обеда
советских газет", – говорил незабвенный профессор Преображенский.