Руководитель службы пожаротушения первого отряда федеральной противопожарной службы Кемеровской области Андрей Бурсин, первым прибывший со своим подразделением на тушение пожара в торговом центре Зимняя вишня в Кемерове, задержан следователями. Задержание произведено сотрудниками Следственного комитета РФ.

Руководитель службы пожаротушения первого отряда федеральной противопожарной службы Кемеровской области Андрей Бурсин, первым прибывший со своим подразделением на тушение пожара в торговом центре "Зимняя вишня" в Кемерове, задержан следователями. Об этом рассказал ТАСС источник в правоохранительных органах.Задержание Бурсина по делу "Зимней вишни", где 25 марта этого года погибли в результате пожара 60 человек, в том числе 34 ребенка, было произведено сотрудниками Следственного комитета РФ.Всего по уголовному делу о пожаре в ТЦ "Зимняя вишня" проходят обвиняемыми десять человек. Восемь из них в конце марта — начале апреля были арестованы на два месяца, затем суд продлил срок их содержания под стражей еще на три месяца.В мае один из обвиняемых — начальник главка МЧС по Кемеровской области Александр Мамонтов — сообщил на судебном заседании по избранию ему меры пресечения, что сотрудники Кемеровского пожарного гарнизона боятся суда и массово подают рапорты на увольнение.