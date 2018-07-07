Женщина попыталась пересечь проезжую часть и была сбита автомобилем BMW, водитель которого не успел уклониться от столкновения. По предварительной информации, ЧП, попавшее в объектив камеры наблюдения, произошло вне зоны пешеходного перехода.

Камера наблюдения запечатлела момент наезда на пешехода, произошедшего в пятницу, 6 июля, на улице Щорса в Красноярске.Женщина попыталась пересечь проезжую часть. По предварительной информации, в том месте, где она решила перейти дорогу, нет пешеходного перехода.В итоге ее сбил автомобиль BMW, водитель которого не успел среагировать на появление человека на траектории его движения.От полученных травм 63-летняя пострадавшая скончалась на месте.