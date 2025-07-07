С 30 июня по 6 июля в России проходит неделя по снижению смертности от внешних причин. Речь идет о трагедиях, вызванных не болезнями, а обстоятельствами: ДТП, утоплениями, падениями, бытовыми и

С 30 июня по 6 июля в России проходит неделя по снижению смертности от внешних причин. Речь идет о трагедиях, вызванных не болезнями, а обстоятельствами: ДТП, утоплениями, падениями, бытовыми и спортивными травмами. Врач-травматолог-ортопед БСМП Владимира Егор Шалегин подчеркивает: причина номер один – алкоголь. Его употребление резко повышает риск несчастных случаев. — Алкоголь – одна из