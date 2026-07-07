Торжественные проводы новобранцев организовал областной центр «Авангард» совместно с Министерством молодежной политики.

Торжественные проводы 50 призывников организовали областное Министерство молодежной политики совместно с центром военно-патриотического воспитания «Авангард». Данное мероприятие состоялось в рамках претворения в жизнь планов государственной политики по формированию гражданских ценностей у нового поколения.Министр молодежной политики Елена Янина дала высокую оценку значимости этого события. Она подчеркнула, что высокий уровень готовности будущих солдат является следствием планомерной патриотической работы, проводимой в тесном контакте с областным военным комиссариатом.По словам руководителя ведомства, благодаря переходу на унифицированные учебные стандарты центра «Авангард» в последние годы, владимирские юноши получают исключительно положительные отзывы от командиров воинских частей, куда они направляются для прохождения дальнейшей службы.