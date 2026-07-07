В 2026 году праздник выпадает на среду и приходится на Петров пост.

8 июля православные верующие чтят память святых благоверных князя Петра и княгини Февронии Муромских — небесных покровителей семьи, любви и верности. История этой пары — не просто красивое сказание, а живой пример того, как настоящая любовь проходит сквозь болезни, разлуку, людскую зависть и козни. Супруги умерли в один день — 8 июля 1228 года. С 2008-го эта дата официально отмечается в России как День семьи, любви и верности.В 2026 году праздник выпадает на среду и приходится на Петров пост. Пышных застолий, а тем более венчания в храме, устав не предполагает. Однако суть этого дня — не в угощениях, а в молитве, прощении и сердечном внимании к родным. При этом есть вещи, которые в день Петра и Февронии делать категорически нельзя. Нарушителей, как верили предки, ждут печальные последствия. Подробнее в материале vlad.aif.ru​.«Зашьёте» счастье: главные запреты 8 июля 2026Первое и самое строгое правило — ни в коем случае не оставаться в одиночестве. Тот, кто проведет праздник один, по народному поверью, рискует надолго лишиться шансов на семейное счастье. Этот день создан, чтобы быть рядом с супругом, родителями, детьми или хотя бы в кругу близких друзей.Под абсолютным запретом — любые ссоры, споры и выяснение отношений с родными. Предки предупреждали прямо: «С кем на Петра и Февронию поругаешься — с тем весь год мира не увидишь». Даже пустяковая обида, брошенная сгоряча, способна перерасти в затяжной семейный разлад.Нельзя брать в руки иголку. Шитье, вязание, вышивание 8 июля — под строжайшим запретом. В народе верили: острая игла с ниткой способны «зашить» семейное счастье, и оно навсегда покинет дом. По схожей причине не рекомендовалось работать в огороде — копать, сажать, полоть. С корнями растений неосторожный хозяин рискует «вырвать» из семьи достаток и благополучие. Не советовали в этот день и переезжать — считалось, что на новом месте начнутся проблемы с карьерой и деньгами.Церковь напоминает отдельно: никаких гаданий, приворотов и заговоров в день святых Петра и Февронии. В православной традиции это расценивается как оскорбление памяти покровителей брака.Помолиться и посвататься: что нужно обязательно сделать 8 июля 2026Утро 8 июля верующему человеку стоит начать с храма. Перед иконой Петра и Февронии молятся о сохранении брака, о даровании детей, о примирении рассорившихся супругов. Многие специально отправляются в Муром — в Свято-Троицкий женский монастырь, где покоятся мощи святых.День Петра и Февронии исстари считался лучшим временем для сватовства. Если молодой человек именно 8 июля попросит руки возлюбленной — такой союз, по поверью, обещает быть особенно крепким и долгим. А парам, прожившим вместе более четверти века, в этот день по традиции вручают медаль «За любовь и верность» с изображением ромашки — главного символа праздника.Подарите близким букет полевых ромашек и проведите вечер за душевным разговором. Никаких сложных ритуалов не требуется — достаточно простого человеческого тепла и искренности.О чём расскажет погода: народные приметыНаши предки по погоде 8 июля судили о грядущем лете и семейном ладе. Если на Петра и Февронию стоит сильная жара — впереди ещё сорок знойных дней. Дождь в этот день — к богатому урожаю мёда. А вот если супруги весь день проведут вместе за общим делом — в доме на целый год поселятся достаток и согласие. Купцам в старину даже советовали непременно работать 8 июля в лавке бок о бок с женой — это сулило верную прибыль на долгие месяцы вперёд.Истинный секрет Дня Петра и Февронии — не в сложных ритуалах, а в простых вещах: позвонить родителям, обнять супруга, сказать детям о своей любви. Именно эту истину пронесли через века муромские святые, ставшие для миллионов людей символом нерушимой семьи.Оперативные новости и интересные материалы — в наших соцсетях и .