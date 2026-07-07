Во Владимирской области река забрала жизни шестилетнего мальчика и его дедушки, бросившегося на помощь.

Четыре ребенка погибли на водоемах Владимирского региона с начала купального сезона. Последний случай — в Гороховецком районе, где река забрала жизни шестилетнего мальчика и его дедушки, бросившегося на помощь. Выжить удалось только девятилетней девочке — ее спас проплывавший мимо мужчина на лодке. Подробности в материале vlad.aif.ru.Они были в воде вместеТрагедия разыгралась днем 4 июля в поселке Галицы Гороховецкого района. 62-летний местный житель привел внуков на берег Клязьмы — шестилетнего мальчика и девятилетнюю девочку. Место для купания оборудовано не было: дикий пляж примерно в пятистах метрах от жилых домов. Семья зашла в воду. Дедушка находился рядом с детьми — он не оставлял их без присмотра, не отходил и не отвлекался.Дальнейшие события развивались стремительно. Коварное течение и подводные воронки — этот участок реки местные знают как особенно опасный — начали утягивать ребенка. Мальчика стало относить от берега. Дедушка бросился за ним. Выплыть вдвоем против силы воды не удалось — погибли оба. Девочка тоже почувствовала, как ее затягивает на глубину, и начала тонуть.Ее спасли случайно. Мужчина, проплывавший по реке на лодке, услышал крики о помощи, подплыл к ребенку и вытащил на берег. Уже там, в шоковом состоянии, девочка рассказала: она была на речке с дедушкой и братом, и они утонули. Тело мальчика нашли только на следующий день, в воскресенье. Дедушку обнаружили раньше.По данным источников, погибшие мальчик и девочка приходились друг другу двоюродными братом и сестрой — внуки от разных детей погибшего мужчины. Семья характеризуется исключительно положительно: родители мальчика работают, имеют достойные профессии, на учетах не состоят. Сам дедушка, по показаниям опрошенных родственников и соседей, спиртным не злоупотреблял и в тот день был абсолютно трезв, когда уходил с детьми из дома.Следователи СУ СК России по Владимирской области осмотрели место происшествия, опросили очевидцев и назначили судебно-медицинские экспертизы. Проводится процессуальная проверка.Четыре детские жизни за месяцТрагедия на Клязьме стала четвертой в череде смертей несовершеннолетних на водоемах региона с начала теплого сезона. Купальный сезон во Владимирской области официально открылся 1 июня, однако первый случай произошел еще до этой даты.22 мая — Красная Горбатка. Тринадцатилетний житель поселка отправился с друзьями на пляж реки Колпь в районе автомобильного моста. Во время купания подросток угодил в яму — неровное дно с перепадами глубины не оставило шансов. Выбраться самостоятельно он не смог. Окружающие пытались помочь, но безуспешно.4 июня — Киржач. Двенадцатилетний мальчик, приехавший в гости к родственнице из другого региона, ушел гулять с двоюродной сестрой. Не предупредив взрослых, дети пришли к мосту через реку Киржач в микрорайоне Красный Октябрь. Ребенок вошел в воду — течение подхватило и понесло. Спастись не удалось.11 июня — Кольчугино. Шестнадцатилетний подросток из Москвы гостил у родственников и вечером пошел купаться с друзьями на Кольчугинское водохранилище у деревни Литвиново — к реке Пекше. В какой-то момент товарищи заметили, что его нет рядом. Сообщили взрослым, вызвали экстренные службы. Тело нашли утром.Во всех случаях следователи СК проводят процессуальные проверки. Каждая трагедия — это необорудованное место для купания, отсутствие спасателей поблизости и недооценка опасности, которую таит даже хорошо знакомая с виду река.Коварство знакомых берегов: почему тонут детиОбстоятельства всех четырех случаев объединяет общая деталь: ни одна трагедия не произошла на официальном пляже. Везде — дикие берега, мутная вода, неровное дно, подводные ямы и воронки, о которых купающиеся либо не знают, либо не задумываются.Особенно показателен случай в Гороховце. Взрослый мужчина находился в воде вместе с детьми, был трезв и адекватен — и тем не менее не сумел предотвратить беду. Быстрое течение Клязьмы на том участке, резкие перепады глубины и водовороты сделали свое дело: река буквально затянула и ребенка, и взрослого, пытавшегося его спасти.Следственное управление СК России по Владимирской области после каждой трагедии публикует практически одно и то же предупреждение — и оно не теряет актуальности: любой водоем следует рассматривать как источник повышенной опасности. Купание в необорудованных местах многократно повышает риск. Взрослым, которым поручен присмотр за детьми в период летних каникул, необходимо не просто находиться рядом, но и трезво оценивать свои силы и особенности конкретного водоема.Пока следователи устанавливают точные обстоятельства каждого происшествия, счет погибших детей во Владимирской области продолжает расти. За неполные два месяца купального сезона регион потерял четырех несовершеннолетних. Впереди еще больше половины лета.Оперативные новости и интересные материалы — в наших соцсетях и .