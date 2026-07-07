В поселке Ставрово директор муниципального предприятия ЖКХ предстанет перед судом по обвинению в оказании небезопасных услуг, повлекших гибель человека. 14 марта 2026 года с крыши дома №5
<a href="https://33live.ru/novosti/07-07-2026-direktor-kommunalnogo-predpriyatiya-v-stavrovo-pojdyot-pod-sud-iz-za-ledyanoj-glyby-ubivshej-pensionerku.html" target="_blank">Директор коммунального предприятия в Ставрово пойдёт под суд из-за ледяной глыбы, убившей пенсионерку</a> - В поселке Ставрово директор муниципального предприятия ЖКХ предстанет перед судом по обвинению в оказании небезопасных услуг, повлекших гибель человека. 14 марта 2026 года с крыши дома №5
[url=https://33live.ru/novosti/07-07-2026-direktor-kommunalnogo-predpriyatiya-v-stavrovo-pojdyot-pod-sud-iz-za-ledyanoj-glyby-ubivshej-pensionerku.html]Директор коммунального предприятия в Ставрово пойдёт под суд из-за ледяной глыбы, убившей пенсионерку[/url] - В поселке Ставрово директор муниципального предприятия ЖКХ предстанет перед судом по обвинению в оказании небезопасных услуг, повлекших гибель человека. 14 марта 2026 года с крыши дома №5