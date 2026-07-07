В поселке Ставрово директор муниципального предприятия ЖКХ предстанет перед судом по обвинению в оказании небезопасных услуг, повлекших гибель человека. 14 марта 2026 года с крыши дома №5

В поселке Ставрово директор муниципального предприятия ЖКХ предстанет перед судом по обвинению в оказании небезопасных услуг, повлекших гибель человека. 14 марта 2026 года с крыши дома №5 по улице Комсомольской на 69-летнюю жительницу рухнула снежно-ледяная масса. Пенсионерка получила открытую черепно-мозговую травму и множественные переломы, несовместимые с жизнью, и скончалась на месте. По версии следователей СК