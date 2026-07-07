Евгений Алексеевич Уколов приступил к обязанностям 3 июля, сообщили в администрации города Владимира. В новой для структуры администрации должности он будет курировать гражданскую защиту

Евгений Алексеевич Уколов приступил к обязанностям 3 июля, сообщили в администрации города Владимира. В новой для структуры администрации должности он будет курировать гражданскую защиту населения, взаимодействие с правоохранительными органами, территориальную безопасность и муниципальный контроль. Также в его ведении — работа административной комиссии. Ранее этими вопросами занимался Алексей Суровцев, который 3 июля отработал последний день начальником