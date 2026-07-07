Сегодня Сергей Волков провёл оперативное совещание с руководящим составом администрации города. Он сообщил о кадровых перестановках. С 3 июля к обязанностям заместителя главы

Сегодня Сергей Волков провёл оперативное совещание с руководящим составом администрации города. Он сообщил о кадровых перестановках. С 3 июля к обязанностям заместителя главы администрации города приступил Евгений Уколов. А с сегодняшнего дня в должности заместителя главы администрации города начал работать Михаил Голубев. Евгений Алексеевич Уколов курирует вопросы гражданской защиты, территориальной безопасности и муниципального контроля. В