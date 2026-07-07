Глава региона проверил ключевые площадки развития округа и пообщался с участниками спецоперации.

1 июля состоялась рабочая поездка губернатора Владимирской области Александра Авдеева в Муром. По приглашению командования и участника СВО Аскерхана Далгатова удалось навестить подразделение наших саперов. Вместе с командиром Игорем Ляпуновым обсудили вопросы снабжения, а также оценили уровень боевой подготовки личного состава и современную технику, находящуюся на вооружении бригады. Бойцы прославленного инженерно-саперного соединения демонстрируют высокое военное мастерство и вносят весомый вклад в приближение победы.Вместе с главой округа Евгением Рычковым осмотрели готовящийся к запуску Центр медицины здорового долголетия при ЦРБ №2. Сейчас перед зданием завершается благоустройство территории, что соответствует принятому стандарту по комплексному обновлению пространств вокруг социальных объектов. Кроме того, обсудили предстоящую реконструкцию пешеходного Штапского моста: из областного бюджета на эти цели выделено 40 миллионов рублей. В ближайшее время начнется отбор подрядчика для замены изношенных конструкций на новые и надежные.Также посетили площадку будущего промтехнопарка высокоточной механики и мехатроники, где сейчас возводят производственный корпус и прокладывают инженерные сети. Заказчиком проекта выступает Корпорация развития Владимирской области, а привлечение первых резидентов запланировано на 2027 год. По итогам поездки отмечено, что Муром демонстрирует уверенную динамику в экономике и социальной сфере, а главная задача остается прежней — поддерживать высокие темпы развития ради улучшения качества жизни горожан.