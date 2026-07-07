Владимирская область официально вошла в активную фазу избирательной кампании. Третьего июля состоялись последние обязательные публикации и дан старт масштабным выборам. Жителям региона

Владимирская область официально вошла в активную фазу избирательной кампании. Третьего июля состоялись последние обязательные публикации и дан старт масштабным выборам. Жителям региона предстоит избрать депутатов Государственной Думы по двум одномандатным округам — 83-му и 84-му. Вадим Минаев, председатель Избирательной комиссии Владимирской области Также мы проводим дополнительные выборы депутатов Законодательного собрания Владимирской области по 24-му округу.