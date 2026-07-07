«Космос» прервал беспроигрышную серию владимирского «Торпедо». В минувшее воскресенье на поле черно-белых прошел очередной матч Второй лиги. Перед трехнедельным перерывом было видно,

«Космос» прервал беспроигрышную серию владимирского «Торпедо». В минувшее воскресенье на поле черно-белых прошел очередной матч Второй лиги. Перед трехнедельным перерывом было видно, футболисты вымотаны первой половиной сезона. Гости пошли в наступление с первых минут, торпедовцы такой прыти не ожидали и быстро пропустили гол. Комментатор: Прием хороший. Удар и гол! 1:0 на 17-й минуте. Гости контролировали