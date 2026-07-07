В течение ночи, в период с 20.00 6 июля до 8.00 7 июля, дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 452 украинских БПЛА самолётного типа над 17 регионами нашей страны, в том числе над

В течение ночи, в период с 20.00 6 июля до 8.00 7 июля, дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 452 украинских БПЛА самолётного типа над 17 регионами нашей страны, в том числе над территорией Владимирской области. Об этом сообщили в Минобороны РФ. На данный момент угроза атаки дронов сохраняется. Помимо Владимирской, воздушные цели были сбиты