Во Владимире состоялась торжественная отправка призывников в научно-производственную роту, которая базируется в войсковой части Коврова. В церемонии приняли участие военный комиссар

Во Владимире состоялась торжественная отправка призывников в научно-производственную роту, которая базируется в войсковой части Коврова. В церемонии приняли участие военный комиссар Владимирской области, представители регионального министерства экономического развития и промышленности, ветераны Вооруженных Сил и духовенство. Подразделение создано по инициативе руководства завода имени Дегтярева при поддержке губернатора Владимирской области Александра Авдеева. Его главная задача — помочь