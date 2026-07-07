ПВО работала всю ночь, перехватывая дроны над 16 регионами.

Министерство обороны России сообщило об отражении массированной атаки беспилотных летательных аппаратов самолетного типа. В ночь с 6 на 7 июля, в период с 20:00 по 08:00 мск, дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 452 украинских беспилотника.Воздушные цели были обнаружены и сбиты над Белгородской, Брянской, Воронежской, Волгоградской, Владимирской, Калужской, Курской, Липецкой, Орловской, Ростовской, Рязанской, Смоленской, Тамбовской и Тульской областями, а также над Краснодарским краем, Республикой Крым и акваториями Азовского и Черного морей.