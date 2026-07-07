Гоги опаздывает на работу на 10 минут. Начальник:
- Гоги, вах, пачэму апаздал, а?
- Представляишь, выхажю из квартиры, захажю в лифт - а там малчик! 12 лэт, кожа - нежная, попка - ПЭРСИК! Пришлось задэржаться.
- А, дарагой, панимаю.
На следующий день Гоги опаздывает на 20 минут.
- Гоги, вах, пачэму апять апаздал, ааа?
- Представляишь, апять захажю в лифт - а там ДВА малчика!!! По 13 лэт, кожа - НЭЖНАЯ, попки - ПЭРСИКИ!!! Ну, пришлось задэржаться!
- О, панимаю тэбя Гоги, сам таким был!
На следующий день опаздывает на полчаса.
- Э, так тебя, пачиму апаздал, а?!?!
- Начальник, нэ паверишь, захажю в лифт - а там ТРЫ МАЛЧИКА!!! По 15 лэт! КОЖА - НЭЭЖНАЯ!!! ПОПКИ - ПЭРСИКИ, ДАА!!!!!! Пришлось задэржаться!!!
- Ооо, дарагой, завидую тебе! Ладно...
На следующий д
еще анекдот!