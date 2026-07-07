× HTML-Код для вставки в блог или сайт

<a href="https://33live.ru/novosti/07-07-2026-snes-znak-i-kak-ni-v-chem-ne-byvalo-uexal-dalshe-vo-vladimire-ishhut-uchastnika-neobychnogo-dtp.html" target="_blank">Снес знак и как ни в чем не бывало уехал дальше. Во Владимире ищут участника необычного ДТП</a> - Чуть не сбил людей, снес дорожный знак и как ни в чем не бывало поехал дальше по своему маршруту. Владимирские дорожные полицейские ищут водителя, устроившего весьма небанальное ДТП. Кадры с