Награждение прошло на Всероссийском форуме.

В соседнем регионе подвели итоги III Всероссийского форума лидеров некоммерческого сектора, который объединил 250 экспертов со всей страны. Одним из ключевых событий стала церемония вручения первой национальной премии «Женщины НКО», в рамках которой отметили лучших специалистов в 23 номинациях.В число победительниц вошли 3 представительницы Владимирской области, внесшие значительный вклад в развитие общественной деятельности региона. Высокой профессиональной награды удостоены директор ковровского фонда «ПроДобро» Ирина Барышникова, председатель ассоциации «Медиасфера» из Владимира Юлия Козлова и пресс-секретарь молодежной организации «Дом мира» Елена Сатарова.Их успех подтверждает высокий уровень развития некоммерческого сектора в регионе и подчеркивает важность женского лидерства в реализации социальных инициатив.