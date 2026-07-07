Мемориал установили в селе Фоминки, рядом с бюстом ещё одного Героя – Александра Михайловича Кузнецова. Александр Осипович Молев родился в деревне Истомино Гороховецкого уезда. Он связал

Мемориал установили в селе Фоминки, рядом с бюстом ещё одного Героя – Александра Михайловича Кузнецова. Александр Осипович Молев родился в деревне Истомино Гороховецкого уезда. Он связал свою жизнь с авиацией. В годы Великой Отечественной войны советский лётчик-штурмовик совершил 529 боевых вылетов. Он погиб на боевом задании. Александр Молев награждён орденом Ленина, двумя орденами Красного Знамени,