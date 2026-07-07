В Собинском районе полицейские задержали 25-летнего угонщика.

Сотрудники собинской Госавтоинспекции пресекли опасный угон автомобиля марки ВАЗ-2109. Заметив похищенное транспортное средство в Лакинске, патрульные попытались заблокировать путь злоумышленнику, но тот проигнорировал требования об остановке и выехал на обочину.В ходе преследования в сторону города Собинки нарушитель совершал рискованные маневры, создавая угрозу окружающим. По пути он протаранил автомобиль «Киа» и скрылся с места аварии, не снижая скорости.Для принудительной остановки машины полицейские в соответствии с законом применили табельное оружие. После нескольких выстрелов по колесам преследуемый автомобиль съехал в кювет.За рулем находился 25-летний ранее судимый местный житель, находившийся в состоянии алкогольного опьянения. В отношении задержанного возбуждено уголовное дело об угоне, а также составлено семь административных протоколов, включая езду в нетрезвом виде. Транспортное средство эвакуировано на спецстоянку.