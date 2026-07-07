Ведется дознание, устанавливаются все обстоятельства совершения преступления.

Сотрудники полиции возбудили уголовное дело в отношении 39-летнего жителя Мурома, который подозревается в незаконном хранении запрещенных веществ. В ходе оперативных мероприятий оперативники обнаружили у мужчины свыше 90 граммов марихуаны и более 40 граммов частей наркосодержащих растений.Следствие выяснило, что подозреваемый занимался выращиванием конопли самостоятельно. Для создания необходимых условий он приобрел специализированный гроубокс с системами освещения и вентиляции, а семена заказал в сети интернет. Мужчина пояснил, что высушивал растения и перерабатывал их в марихуану исключительно для собственного употребления.В настоящее время в отношении фигуранта избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.