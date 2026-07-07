На отрезке автодороги Суздаль – Гавриловское – Цибеево – Обращиха в Суздальском муниципальном округе в рамках нацпроекта «Инфраструктура для жизни» обновили 14 тысяч квадратных метров

На отрезке автодороги Суздаль – Гавриловское – Цибеево – Обращиха в Суздальском муниципальном округе в рамках нацпроекта «Инфраструктура для жизни» обновили 14 тысяч квадратных метров покрытия, сообщает Минтранс области. На отрезке протяжённостью 2,2 км выполнено: – фрезерование старого асфальта, – устройство выравнивающего слоя, – устройство покрытия из асфальтобетонной смеси, – укрепление обочин щебнем, –