Теперь инвалиды по зрению смогут получать свыше 100 тыс. рублей на содержание собак-поводырей.

Теперь инвалиды по зрению смогут получать свыше 100 тыс. рублей на содержание собак-поводырей. Об этом на своей в соцсети сообщил депутат Госдумы РФ Игорь Игошин.На приём к парламентарию пришли люди, которым из-за проблем со зрением государство выделило специально обученных животных. Так, в Коврове живут четыре человека с такими помощниками.Ежегодно гражданам выплачивали около 40 тыс. рублей на содержание собак-поводырей. Однако этих денег, по словам хозяев, было явно недостаточно. Животному требуется не только питание, необходимы ветеринарное обслуживание, средства гигиены и многое другое. Так что инвалидам приходилось добавлять свои скромные средства на уход за собаками.«На основе поступивших обращений было направлено ходатайство в правительство о пересмотре ранее установленных норм. Предложено приравнять собак‑поводырей к категории служебных», — рассказал депутат Госдумы РФ Игорь Игошин.В результате правительство выпустило постановление, по которому предусмотрено дополнительное выделение 83,9 тыс. рублей в год на покупку корма для собак-поводырей. Эти средства люди получат сверх традиционной компенсации расходов на содержание и ветеринарное обслуживание животных, которая сегодня составляет 39 951 рубль.Граждане станут приобретать еду для животных строго по электронным сертификатам.Во Владимирской области отделение СФР уже оформляет электронные сертификаты на 12 месяцев. Примечательно, что жители смогут сами выбирать марку и вид корма, наиболее подходящего для четвероногого помощника.