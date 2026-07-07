В День семьи, любви и верности на Пушкинском бульваре в областном центре состоится большой семейный праздник. Принять участие в шествии могут все желающие. Начало в 11.30. Гостей ждут яркая

В День семьи, любви и верности на Пушкинском бульваре в областном центре состоится большой семейный праздник. Принять участие в шествии могут все желающие. Начало в 11.30. Гостей ждут яркая концертная программа, увлекательные мастер-классы для детей и взрослых, ярмарка ремесленников и владимирских мастеров. Приходите всей семьей — с детьми, бабушками, дедушками и близкими людьми! Давайте вместе