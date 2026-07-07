Сообщение о возгорании в деревянном здании депо на проспекте Ленина поступило сотрудникам МЧС сегодня в 4.15 утра. Пожар в 1-этажном доме начался в чердачном помещении. Позднее сообщение

Сообщение о возгорании в деревянном здании депо на проспекте Ленина поступило сотрудникам МЧС сегодня в 4.15 утра. Пожар в 1-этажном доме начался в чердачном помещении. Позднее сообщение способствовало распространению огня, рассказали в пресс-службе МЧС области. Погибших и пострадавших нет. Пожар был ликвидирован в 06:28 силами сотрудников МЧС России – 24 человека личного состава и 7