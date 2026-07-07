За первые полгода 2026 года во Владимире родилось 663 мальчика и 634 девочки.

В первом полугодии 2026 года в столице региона на свет появились 1313 детей. Согласно данным органов ЗАГС, количество новорожденных мальчиков превысило число девочек: в городе родились 663 мальчика и 634 девочки.Родители традиционно отдают предпочтение проверенным именам. Среди мальчиков самыми популярными стали Александр, Арсений, Дмитрий, Иван и Михаил, а среди девочек — Александра, Алиса, Варвара, Василиса и София.Вместе с тем владимирцы не боятся проявлять оригинальность при выборе имен для своих детей. В список редких и необычных имен вошли Гордей, Игорь, Леон, Савва и Тим, а также Гликерия, Евдокия, Зоя, Ирина и Пелагея. Статистика подтверждает, что родители Владимира бережно хранят классические традиции и одновременно открыты для уникальных решений.