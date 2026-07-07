В середине лета во Владимирских лесах можно встретить крайне необычное растение, которое больше напоминает восковую свечу или гриб, чем привычный цветок. Это подъельник обыкновенный,

В середине лета во Владимирских лесах можно встретить крайне необычное растение, которое больше напоминает восковую свечу или гриб, чем привычный цветок. Это подъельник обыкновенный, получивший прозвище “растение-привидение” за свой мистический бледный вид. Об этом рассказали в Дирекции ООПТ региона. Появляясь из земли, подъельник выглядит как странные желтовато-белые ростки, словно вылепленные из воска, и совершенно лишен