7 июля во Владимирскую область придет грозовой фронт с градом.

По прогнозам синоптиков, 7 июля на территории Владимирской области ожидается значительное ухудшение погодных условий. Жителей региона предупреждают о грозах с дождем, которые местами могут переходить в сильные ливни.Также прогнозируется выпадение града и усиление ветра с порывами до 18 метров в секунду. В связи с неблагоприятным прогнозом, граждан призывают соблюдать повышенную осторожность.Рекомендуется по возможности оставаться дома, закрыть окна, не парковать автомобили под деревьями и слабоукрепленными конструкциями. При возникновении экстренной ситуации или обнаружении повреждений следует звонить по единому номеру службы спасения — 112.