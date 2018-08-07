Журналисты Объединенной редакции МВД России вносят весомый вклад в дело повышения уровня профессионализма личного состава полиции и способствуют распространению передового опыта.

В конце ХХ века в МВД России назрела актуальность централизации ряда существовавших на тот момент специализированных ведомственных изданий, ориентированных не только на сотрудников правоохранительных органов, но и на широкие слои населения, которым небезразличны проблемы обеспечения правопорядка и безопасности в стране.Руководство федеральными ведомственными СМИ было сосредоточено в специально созданном подразделении – Объединённой редакции МВД России.Сегодня это цельный ведомственный медиа-холдинг, в состав которого входят газета «Щит и меч», журналы «Полиция России», «Содружество», «Медицинский вестник МВД», альманах «Профессионал», радиостанция «Милицейская волна», телередакция и интернет-редакция электронных изданий.Журналисты Объединенной редакции МВД России вносят весомый вклад в дело повышения уровня профессионализма личного состава полиции и способствуют распространению передового опыта.Благодаря эффективной работе коллектива Объединенной редакции МВД России многотысячная аудитория читателей, слушателей и зрителей получает оперативную и достоверную информацию о деятельности различных служб и подразделений органов внутренних дел.