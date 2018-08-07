В большинстве из двух сотен столичных храмов Мельпомены еще идут каникулы. Но театр под управлением Армена Джигарханяна одним из первых в Москве открыл сезон. И худрук, якобы, полон планов. А главное – сил. Чего по кадрам его появления на сборе труппы, конечно, не скажешь - артист шел медленно, еле-еле, опираясь на руку сопровождавшего его помощника. О том, как на самом деле себя чувствует мэтр, его поклонникам сообщил близкий друг Артур Согомонян.

В большинстве из двух сотен столичных храмов Мельпомены еще идут каникулы.Но театр под управлением Армена Джигарханяна одним из первых в Москве открыл сезон. И худрук, якобы, полон планов. А главное – сил. Чего по кадрам его появления на сборе труппы, конечно, не скажешь - артист шел медленно, еле-еле, опираясь на руку сопровождавшего его помощника. О том, как на самом деле себя чувствует мэтр, его поклонникам сообщил близкий друг Артур Согомонян."Вчера в театре был выходной. Армен Борисович, отдыхал после активной и продуктивной недели. – Написал на условиях неразглашения врагам и журналистам Согомонян в закрытой для посторонних глаз группе в социальной сети FaceBook. – Начался новый сезон, большое количество интересных идей и планов. Предстоит серьезно поработать и многое изменить, после бездарного управления Цимбалюк (орфография авторская – Прим. ред.)".Стоит заметить, что при "бездарном управлении" бывшей жены Армена Борисовича театр ожил, в нем появились новые зрители, интересные постановки, талантливая полиграфическая продукция, заработала вторая сцена. Виталина погасила больше 20 миллионов долгов в бюджет, устраивала детские праздники, которые подняли сделали театр коммерчески успешным."Очень радует, что Армен Борисович больше не вспоминает этот кошмар, который устроили журналисты вместе с бывшей супругой, – продолжает Согомонян. Абсолютно точно, все позади! Теперь работают адвокаты и юристы, я уверен, что мы все вернем и виновные будут наказаны, но это уже наша задача!""Мэтр, как всегда он был мудр и остроумен, передавал теплые слова благодарности, за то, что его помнят и любят! – заключил Согомонян. – Но самое главное: Армен Борисович в хорошем здравии, в прекрасном настроении и, как он говорит: "Полон энергии работать!"