В Москве был срочно госпитализирован прославленный актер Иван Бортник. Артист доставили в больницу с подозрением на инфаркт.

В Москве был срочно госпитализирован прославленный актер Иван Бортник. Артист доставили в больницу с подозрением на инфаркт.Врачи провели обследование. Первоначальный диагноз не подтвердился. У артиста выявили внутреннее кровотечение и перелом шейки бедра, передает Telegram-канал 112.В результате чего Бортник получил травму, неизвестно. Актер пока никак не прокомментировал случившееся. Обстоятельства произошедшего устанавливаются.Материал дополняется