Президент Украины Петр Порошенко лично позвонил журналистке украинского телеканала ТСН Ольге Василевской, которая готовила материал о его отпуске в Испании, чтобы пожаловаться на напряженную работу вместо отдыха за рубежом. Впрочем, на уточняющие вопросы репортера о наличии у главы украинского государства испанской недвижимости он предпочел не отвечать.

Президент Украины Петр Порошенко лично позвонил журналистке украинского телеканала ТСН Ольге Василевской, которая готовила материал о его отпуске в Испании, чтобы пожаловаться на напряженную работу вместо отдыха за рубежом. Впрочем, на уточняющие вопросы репортера о наличии у главы украинского государства испанской недвижимости он предпочел не отвечать.Многие успели заметить, что президент Украины Петр Порошенко загадочным образом пропал из поля зрения жителей Киева и всей страны. О его местонахождении ходили самые разные слухи. В частности, по одной из версий, устав от напряженной работы украинский лидер отправился отдохнуть в Испанию.Сам он опровергает эту информацию настолько рьяно, что лично позвонил с опровержением журналистке украинского телеканала ТСН Ольге Василевской, которая подготовила материал о его внезапном отпуске. "Хочу вам сообщить, что сейчас я нахожусь на рабочем месте, в Киеве, Украина, на улице Банковая", – заявил Петр Порошенко. Саму же девушку украинский лидер поздравил с тем, что благодаря работе над этим сюжетом она смогла посетить Испанию и отдохнуть там."Единственное что, скажите, что ни в этом, ни в прошлом году, ни на большой, ни на маленькой горе, ни в Марбелье, ни в другой части, кроме Мадрида и Сантьяго-де-Компостела, я не был", – добавил президент Украины. Тогда Ольга Василевская решила уточнить у Петра Порошенко, правда ли ему принадлежат вилла в Марбелье, о которой ходит множество слухов. Однако украинский лидер к продолжению диалога, по всей видимости, оказался не готов, поэтому бросил трубку."Уважаемый Петр Алексеевич, мы все знаем, что брехня – это ваше второе я. Но научитесь уже врать правдоподобно", – на своей странице в Facebook прокомментировал этот звонок другой украинский журналист, Александр Дубинский. Он отметил, что дети Петра Порошенко точно отдыхали в Испании, о чем в Сети сохранились красноречивые свидетельства.