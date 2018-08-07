Происходящее сегодня в семье Елены Степаненко и Евгения Петросяна очень напоминает то, что было у Виталины Цымбалюк-Романовской и Армена Джигарханяна. Юморист, как говорят нашел молоденькую любовницу, и пианистка, в свое время, тоже втерлась в доверие к актеру. Развод обоих смаковала вся страна, а пресса соревновалась в стремлении выдать на-гора сенсационные подробности.

Происходящее сегодня в семье Елены Степаненко и Евгения Петросяна очень напоминает то, что было у Виталины Цымбалюк-Романовской и Армена Джигарханяна. Юморист, как говорят нашел молоденькую любовницу, и пианистка, в свое время, тоже втерлась в доверие к актеру. Развод обоих смаковала вся страна, а пресса соревновалась в стремлении выдать на-гора сенсационные подробности.Вероятно, если бы не повышенная тема в обществе к теме развода Цымбалюк-Романовской и Джигарханяна, расставание прошло бы не столь драматично. Но три десятка эфиров программы "Пусть говорят", масса иных ток-шоу, желающие пропиариться на чужом несчастье звезды – все это сыграло свою роль.Поэтому, как считает Виталина, самое болезненное в истории с разводом Петросяна то, что "большинство информации поступает через СМИ без ведома всех заинтересованных сторон". И то правда – выступают адвокаты, друзья семьи, соседи, и уже не поймешь – кто врет, а кто желает добра."Потому что я считаю, что все-таки семья, ну, хотя если есть какая-то возможность отношений друг с другом, должны сами решить, какую информацию и как они хотят предоставить в прессу. Это, к сожалению, участь публичных людей и, я считаю, что, конечно, публичные люди, тем более артисты, они должны оставаться кумирами, они должны, прежде всего, оставаться артистами и их должны, прежде всего, запомнить по их творчеству", – пояснила Цымбалюк-Романовская в эфире радиоНапомним, что чета юмористов была вместе более тридцати лет. Сегодня пишут, что у 72-летнего Евгения Вагановича появилась 29-летняя пассия. Поэтому супруга юмориста подала на развод и требует раздела имущества, примерная стоимость которого превышает 1,5 миллиарда рублей.