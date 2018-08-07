По версии следствия, она трудоустроила «липового» сотрудника

По версии следствия, она трудоустроила «липового» сотрудникаДиректора Архангельской средней образовательной школы в Меленковском районе судят за мошенничество, сообщает пресс-служба областной прокуратуры.Уголовное дело было возбуждено после того, как вскрылись махинации с табелем учета рабочего времени. Во время расследования выяснилось, что она внесла в него ложные сведения о том, что с января по апрель в школе трудился рабочий по обслуживанию зданий. За эту «деятельность» сотруднику была начислена зарплата - 17 тысяч рублей. Но никакого рабочего фактически в школе не было, деньги директор школы забрала себе.«В результате ее преступных действий управлению образования администрации Меленковского района причинен материальный ущерб. Его обвиняемая уже возмести в полном объеме», - отметили в прокуратуре.Уголовное дело будет рассмотрено Меленковским районным судом.