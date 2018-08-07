Много спать вредно. Как выяснили британские ученые, долгий сон существенно повышает риск преждевременной смерти.

Много спать вредно. Как выяснили британские ученые, долгийсон существенно повышает риск преждевременной смерти.Пациенты, проводящие в постели более восьми часов в сутки,сильно рискуют. Серьезно возрастает опасность обострения сердечно-сосудистыхзаболеваний – на 44%. Кроме того, у таких людей чаще отмечаются признаки апноэ."Это серьезное расстройство, которое происходит, когда дыхание человекапрерывается во время сна", – объяснили исследователи из Килскогоуниверситета.Ученые с 1970 по 2017 год проанализировали данные 3миллионов пациентов. При этом разницы в показателях тех людей, кто спал восемьчасов в сутки и тех, кто спал меньше семи, практически не было, пишет The Mirror.Ранее ученые из Японии опубликовали итоги своихисследований. Они выяснили, что слишком долгий сон повышает риск развитиядеменции и преждевременной смерти у людей старше 60 лет. Однако добавили, что вэтой группе риска и те, кто недосыпает.В течение 10 лет исследователи наблюдали за 10 тысячамипациентов. У 294 из них развилось слабоумие, а 282 из участвовавших вэксперименте умерли. Оказалось, что в большинстве это были люди, которые спалименее пяти часов в сутки – или же,напротив, более 10 часов.Что же касается старческого слабоумия, то, по данным исследований, риск развития этого недуга гораздо выше у малоимущих пациентов.Ученые пояснили, что наличие денег позволяет людям вести более активную социальную жизнь, что сохраняет их когнитивные функции.