Много спать вредно. Как выяснили британские ученые, долгий
сон существенно повышает риск преждевременной смерти.
Много спать вредно. Как выяснили британские ученые, долгий
сон существенно повышает риск преждевременной смерти.
Пациенты, проводящие в постели более восьми часов в сутки,
сильно рискуют. Серьезно возрастает опасность обострения сердечно-сосудистых
заболеваний – на 44%. Кроме того, у таких людей чаще отмечаются признаки апноэ.
"Это серьезное расстройство, которое происходит, когда дыхание человека
прерывается во время сна", – объяснили исследователи из Килского
университета.
Ученые с 1970 по 2017 год проанализировали данные 3
миллионов пациентов. При этом разницы в показателях тех людей, кто спал восемь
часов в сутки и тех, кто спал меньше семи, практически не было, пишет The Mirror.
Ранее ученые из Японии опубликовали итоги своих
исследований. Они выяснили, что слишком долгий сон повышает риск развития
деменции и преждевременной смерти у людей старше 60 лет. Однако добавили, что в
этой группе риска и те, кто недосыпает.
В течение 10 лет исследователи наблюдали за 10 тысячами
пациентов. У 294 из них развилось слабоумие, а 282 из участвовавших в
эксперименте умерли. Оказалось, что в большинстве это были люди, которые спали
менее пяти часов в сутки – или же,
напротив, более 10 часов.
Что же касается старческого слабоумия, то, по данным исследований, риск развития этого недуга гораздо выше у малоимущих пациентов.Ученые пояснили, что наличие денег позволяет людям вести более активную социальную жизнь, что сохраняет их когнитивные функции.