Теперь команда сможет продолжить выступление в высшем дивизионе
Теперь команда сможет продолжить выступление в высшем дивизионе
Горсовет выделил волейбольному клубу «Владимир» 2 млн рублей, чтобы команда смогла продолжить выступление в высшем волейбольном дивизионе, сообщает администрация города.
Предложение поддержать профессиональный клуб, испытывающий финансовые трудности, внес глава администрации города Андрей Шохин. Депутаты инициативу поддержали.
«Деньги будут выделены в рамках муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта в городе Владимире», - отмечают в мэрии.