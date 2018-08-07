Теперь команда сможет продолжить выступление в высшем дивизионе

Теперь команда сможет продолжить выступление в высшем дивизионеГорсовет выделил волейбольному клубу «Владимир» 2 млн рублей, чтобы команда смогла продолжить выступление в высшем волейбольном дивизионе, сообщает администрация города.Предложение поддержать профессиональный клуб, испытывающий финансовые трудности, внес глава администрации города Андрей Шохин. Депутаты инициативу поддержали.«Деньги будут выделены в рамках муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта в городе Владимире», - отмечают в мэрии.