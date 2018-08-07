Фигурант получил от потерпевшего свыше 38 млн рублей, после чего передал ему фиктивные векселя упомянутой организации на указанные суммы, выдавать которые полномочий не имел...

Главным следственным управлением ГУ МВД России по г. Москве окончено производством уголовное дело по обвинению в хищении денежных средств одного из руководителей коммерческой организации, осуществляющей переработку вторичных драгоценных металлов и изготовление промышленной продукции, содержащей драгоценные металлы.Как установлено в ходе расследования, фигурант получил от потерпевшего гражданина свыше 38 млн рублей, после чего передал ему фиктивные простые письменные векселя упомянутой организации на указанные суммы, выдавать которые полномочий не имел.Полученные денежные средства обвиняемый похитил и впоследствии потратил на личные нужды.По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 159 УК РФ «Мошенничество». В отношении фигуранта была избрана мера пресечения в виде домашнего ареста.В настоящее уголовное дело направлено в Басманный районный суд г. Москвы для рассмотрения по существу.Главное следственное управление ГУ МВД России по г. Москве(499) 978-78-28