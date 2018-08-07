В украинской прессе разгорелся скандал по поводу невозможности установить местонахождение главы государства Петра Порошенко. Администрация президента дала объяснения по этому вопросу.

В украинской прессе разгорелся скандал по поводу невозможности установить местонахождение главы государства Петра Порошенко. Администрация президента дала объяснения по этому вопросу.Президент Украины Порошенко с 29 июля по 5 августа находился в частной поездке в Евросоюз, где провел ряд встреч, сообщает . Таким образом, там отреагировали на информацию об исчезновении лидера Незалежной.В администрации подчеркнули, что ни копейки из государственного бюджета Порошенко на поездку не потратил. По словам политиков, все расходы он оплатил со своего собственного счета.Также опровергли данные о том, что украинский президент ездил отдыхать в Испанию. Однако при этом не уточнили, в какую именно страну отправлялся Порошенко.Информация дополняется.