В украинской прессе разгорелся скандал по поводу невозможности установить местонахождение главы государства Петра Порошенко. Администрация президента дала объяснения по этому вопросу.
В украинской прессе разгорелся скандал по поводу невозможности установить местонахождение главы государства Петра Порошенко. Администрация президента дала объяснения по этому вопросу.
Президент Украины Порошенко с 29 июля по 5 августа находился в частной поездке в Евросоюз, где провел ряд встреч, сообщает . Таким образом, там отреагировали на информацию об исчезновении лидера Незалежной.
В администрации подчеркнули, что ни копейки из государственного бюджета Порошенко на поездку не потратил. По словам политиков, все расходы он оплатил со своего собственного счета.
Также опровергли данные о том, что украинский президент ездил отдыхать в Испанию. Однако при этом не уточнили, в какую именно страну отправлялся Порошенко.
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