Сергей Кошелев останется под домашним арестом? Региональный Следком попросил суд продлить меру пресечения для бывшего главного налоговика области ещё на 2 месяца. Это связано с продолжением расследования уголовного дела, которое перешло в завершающую стадию.

Сергей Кошелев останется под домашним арестом? Региональный Следком попросил суд продлить меру пресечения для бывшего главного налоговика области ещё на 2 месяца. Это связано с продолжением расследования уголовного дела, которое перешло в завершающую стадию. Срок предыдущей меры пресечения установили в начале июня. Он истекает 9 августа. Напомним, Сергей Кошелев обвиняется в получении взятки в особо крупном размере. Его задержали в январе.